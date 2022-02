Di iPhone SE 3 pare essere stata avviata la produzione di massa, a dimostrazione del fatto che verrà presto immesso sul mercato, probabilmente entro la metà del mese prossimo. Il melafonino dovrebbe avere un prezzo non troppo diverso da quello del modello attuale, supportando però il 5G ed essendo spinto dal processore Apple Bionic A15 (quello che spinge gli iPhone 13). Il gruppo aziendale iDPBG di Foxconn a Zhengzhou sta selezionando personale generici da inizio febbraio, con un bonus fino a 8000 Yuan (pari a circa 1259 dollari al cambio attuale).

I dipendenti sono stati assunti per un mese: i loro referral potranno ricevere un bonus di 500 Yuan (79 dollari). Allo scopo di attrarre nuovi giovani lavoratori, Chengdu Foxconn ha dichiarato che organizzerà un evento al buio ogni mese, così da offrire opportunità sentimentali a uomini e donne single (una trovata sicuramente singolare, ma che dimostra tutto l’impegno dello stabilimento per vivacizzare tutto l’ambiente lavorativo). Nel database della Commissione economica eurasiatica sono già comparsi diversi modelli di iPhone SE 3, corrispondenti alle varianti A2595, A2783 e A2784. Parliamo della terza generazione della serie ‘SE’, che avrà il grande vantaggio di introdurre il supporto alle reti 5G (un elemento che non verrà di certo sottovalutato da parte di chi lo attenzionerà con interesse).

Il melafonino integrerà probabilmente uno schermo da 4.7 pollici, il Touch ID come sistema di riconoscimento e di sicurezza ed una fotocamera singola sul versante posteriore. Il supporto al 5G renderà iPhone SE 3 altamente appetibile, soprattutto perché nessun altro device di casa Apple con questa caratteristica avrà un prezzo tanto concorrenziale (anche se aspettiamo di capire a che prezzo la mela deciderà di venderlo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

