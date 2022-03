Il pilates è un tipo di allenamento incentrato prevalentemente su esercizi che stimolano i muscoli posturali e mira a migliorare la precisione dei movimenti, a modellare la figura e, soprattutto, a correggere la postura.



I gruppi muscolari su cui lavora il pilates sono soprattutto addominali, glutei, dorsali e lombari, ovvero quelli che servono a sostenere la colonna vertebrale. Grazie a questo tipo di allenamento anche le attività quotidiane diventano meno faticose.

In dieci sedute sentirete la differenza; in venti vedrete la differenza; e in trenta avrete un corpo completamente nuovo.

(Joseph Pilates)