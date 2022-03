Ritornano gli Editors in Italia con un’unica data a Genova. La band di Stafford lo ha annunciato attraverso i canali social nelle ultime ore.

L’ultima volta degli Editors in Italia è stata nel febbraio 2020, appena in tempo prima del lockdown globale arrivato con la pandemia del Covid-19. In quell’occasione la band di Tom Smith ha portato sul palco la raccolta Black Gold, uscita a poca distanza dall’ultimo album in studio The Blanck Mass Sessions (2019).

Quest’anno la band di Smokers Outside The Hospital Doors tornerà in Italia in occasione del Balena Festival di Genova il 19 luglio 2022. I biglietti saranno disponibili dalle ore 10 del 21 marzo 2022. L’evento si terrà presso l’Arena del Mare nell’Area Porto Antico e sono previsti altri ospiti ancora da svelare.

Quest’anno il Balena Festival ospiterà grandi artisti come Caparezza il 20 luglio e i Pinguini Tattici Nucleari il 26, ma anche grandi nomi del rap come Massimo Pericolo il 22 luglio insieme a Madman e Cosmo il 23 luglio.

Dai tempi di The Black Room (2005) gli Editors si sono imposti sulla scena come una nuova rivelazione del post punk revival, con influenze che spaziano dai Joy Division ai New Order (inevitabilmente), ma anche gli Ultravox e i Depeche Mode, senza dimenticare i Cure di Robert Smith di cui anni inciso la cover della super hit Lullaby. Complice in tutto questo è la voce profonda di Tom Smith, spesso paragonata a quella del compianto Ian Curtis.

I loro brani di maggiore successo sono All Sparks, The Racing Rats, Smokers Outside The Hospital Doors, An End Has A Start e Papillon, con una audace coniugazione tra indie rock ed elettronica, il tutto impreziosito da partiture per sintetizzatore e groove che attingono deliberatamente dall’ondata new wave dei primi anni ’80. Per il momento non ci sono indizi su un nuovo album, ma prima dell’arrivo degli Editors in Italia nel 2022 potrebbero arrivare novità.