Al via la prevendita dei biglietti per il concerto dei Rolling Stones a Milano nel 2022. La band guidata da Mick Jagger arriva in concerto in Europa e terrà in Italia un unico appuntamento imperdibile. La location sarà quella dello Stadio San Siro di Milano. La data il 21 giugno 2022.

I biglietti per i Rolling Stones a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita in più scaglioni e diverse modalità. Parte oggi per un ristretto gruppo di utenti.

Dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 16 marzo, i biglietti sono disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli e per gli iscritti a My Live Nation. Saranno questi due gruppi di fan a poter accedere alla prevendita a loro riservata ed anticipata.

A seguire, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto anche per i non iscritti. La vendita generale inizierà infatti alle ore 10.00 di venerdì 18 marzo. In quel momento sarà possibile acquistare i biglietti attraverso i tradizionali circuiti di prevendita, sia online che via call center e nei punti vendita fisici di TicketOne e TicketMaster.

I prezzi dei biglietti per i Rolling Stones a Milano nel 2022