Quando si esibiranno Mahmood e Blanco alla fine di Eurovision 2022? C’è la risposta ufficiale. La scaletta della serata finale di Eurovision Song Contest non è ancora stata sorteggiata ma l’Italia ha potuto estrarre a sorte il primo bigliettino e rivelare così la posizione, nel corso della serata del 14 maggio, dei nostri rappresentanti.

Mahmood e Blanco saranno chiamati ad esibirsi con Brividi a Torino, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022. La coppia inedita ha già conquistato l’Italia e il premio musicale più prestigioso. Ora per i due cantanti c’è il palco dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si tiene a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno.

L’Italia, da Paese ospitante l’evento, ha il diritto di essere la prima a sorteggiare la propria posizione nel corso della finale di Eurovision. Così, è stato comunicato che Mahmood e Blanco saranno noni in scaletta. Prima di loro si esibiranno 8 cantanti, in rappresentanza di altrettanti Paesi.

Alla nona posizione in scaletta ci saranno loro con Brividi, in una versione ridotta rispetto a quella originale.

La versione ridotta di Brividi per Eurovision 2022

Mahmood e Blanco hanno partecipato e vinto il Festival di Sanremo 2022 con una canzone della durata di 2 minuti e 29 secondi.

Quei 29 secondi superano la durata dei brani accettati da Eurovision e Mahmood e Blanco sono quindi costretti ad un piccolo taglio. 29 secondi da eliminare completamente, all’interno del pezzo, che i due presenteranno nuovamente in lunga italiana. Il produttore, Michelangelo, è già all’opera da settimane per preservare l’essenza della canzone pur effettuando il taglio dei 29 secondi in eccesso.

La versione che Mahmood e Blanco porteranno a Torino, per la finale di Eurovision 2022, infatti, non potrà superare i 3 minuti.