Mahmood e Blanco tagliano Brividi, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 che parteciperà all‘Eurovision Song Contest. Un taglio chiacchierato quanto necessario a causa del regolamento di Eurovision Song Contest che chiede agli artisti di tutti i Paesi in gara di presentarsi con brani non superiori ai tre minuti di durata.

Così, anche Mahmood e Blanco tagliano Brividi. Saranno costretti a rinunciare a diverse decine di secondi del pezzo sanremese, che a Torino vivrà in una nuova versione ufficiale di durata inferiore all’originale. In tutto saranno ben 30 i secondi ai quali il duo sarà costretto a rinunciare: i nostri cugini europei potranno ascoltare la versione originale, di 3 minuti e 30 secondi, in digitale anche durante la competizione ma non sarà quella portata sul palco di Torino dai rappresentanti della nostra nazione.

Intervistati da Radio Italia, Mahmood e Blanco hanno spiegato personalmente l’esigenza di provvedere al taglio di mezzo minuto e la prima idea che hanno avuto: quella di tagliare Riccardo (Blanco), risparmiando secondi preziosi del pezzo. Lo dice Mahmood, con ironia, aggiungendo che il produttore, Michelangelo, sta facendo davvero di tutto per non intaccare la qualità del brano pur tagliandolo e rinunciando a 30 di quei secondi fondamentali che hanno determinato il trionfo del duo al Festival – e non solo.

“Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile per tagliare 30 secondi, per stare nei 3 minuti del regolamento dell’Eurovision. Abbiamo pensato di tagliare Ricky…”, le parole di Mahmood a Radio Italia, luogo in cui Blanco, invece, apprende che gli italiani non potranno votare Brividi. Anche stavolta è colpa del regolamento che vieta di votare i propri connazionali. Dall’Italia si potrà votare Achille Lauro per San Marino ma non Mahmood e Blanco, candidati in rappresentanza del nostro Paese.