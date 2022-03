The Boys 4 non è ancora ufficiale, ma qualcuno potrebbe essersi lasciato sfuggire un dettaglio di troppo. Il teaser trailer della terza stagione è stato svelato solo qualche giorno fa, ma a quanto pare Amazon sta già pensando al futuro della dark serie.

Karl Urban, che interpreta Billy Butcher, ha lasciato intendere che la produzione tornerà sul set prima della fine del 2022. “Girerò di nuovo The Boys entro l’anno”, ha detto l’attore, seduto per un’intervista al Variety’s SXSW Studio presso l’hotel JW Marriott di Austin.

Amazon Prime Video non ha ancora dato il via libera ufficiale per The Boys 4. La serie action è prodotta da Sony Pictures Television e Seth Rogen e Point Grey di Evan Goldberg, insieme ad Amazon che ne è anche il distributore.

Ad unirsi a Urban c’era anche lo showrunner Eric Kripke e gli attori Laz Alonso, Karen Fukuhara, Jessie T. Usher, Chace Crawford e il nuovo arrivato Jensen Ackles. L’ex di Supernatural si è mostrato in azione nel teaser trailer nei panni del controverso Soldier Boy, una sorta di scorretto Capitan America.

Nel video abbiamo visto Butcher (Karl Urban) alle prese con un super potere che gli permette di sparare energia dagli occhi; Patriota (Antony Starr) è ancora più folle cha mai (e c’è già una scena abbastanza inquietante nel trailer); Hughie (Jack Quaid) sta avendo un esaurimento nervoso nel suo nuovo lavoro al governo e continua ad avere una relazione con Annie alias Starlight (Erin Moriarty).

Nel cast della terza stagione, oltre a Karl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, la new entry Jensen Ackles, Tomer Capone e Karen Fukuhara, anche: Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Colby Minifie e Claudia Doumit.

The Boys 3 debutta su Prime Video dal 3 giugno con un episodio in uscita ogni settimana.

Continua a leggere su optimagazine.com.