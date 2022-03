Prime Video ha svelato il teaser trailer di The Boys 3, l’attesa nuova stagione dell’action serie basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Il terzo ciclo di episodi giunge a quasi due anni di distanza dal secondo capitolo, e per ingannare l’attesa è uscito uno spin-off animato The Boys Presenta: Diabolico!

Nel video, che potete vedere in fondo all’articolo, Butcher (Karl Urban) dimostra di avere un super potere che gli permette di sparare energia dagli occhi; Patriota (Antony Starr) è ancora più folle cha mai (e c’è già una scena abbastanza inquietante nel trailer); Hughie (Jack Quaid) sta avendo un esaurimento nervoso nel suo nuovo lavoro al governo e continua ad avere una relazione con Annie alias Starlight (Erin Moriarty).

Tra le parti interessanti c’è un numero musicale che vede coinvolti Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara), e infine il trailer di The Boys 3 offre un primo sguardo alla new entry Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy.

La seconda stagione, uscita nell’ottobre 2020, si è conclusa con la morte di Becca (Shantel VanSanten), moglie di Butcher creduta a lungo deceduta, che è stata accidentalmente uccisa da suo figlio Ryan, nel tentativo di quest’ultimo di proteggerla dalla villain nazista Stormfront (Aya Cash).

Il trailer di The Boys 3 suggerisce che la tensione sarà alle stelle tra Patriota e Butcher – che ha tenuto lontano Ryan da suo padre dopo la morte di Becca. Entrambi cercheranno vendetta. Nel cast della terza stagione, oltre a Karl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, la new entry Jensen Ackles, Tomer Capone e Karen Fukuhara, anche: Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Colby Minifie e Claudia Doumit.

The Boys 3 debutta su Prime Video dal 3 giugno con un episodio in uscita ogni settimana. Di seguito il teaser trailer: