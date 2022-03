Una piccata e malinconica risposta, quella del figlio di David Bowie contro i media russi, quando questi ultimi hanno citato la frase iniziale di Space Oddity nel lancio di un tweet. Nel mirino di Duncan Jones è finita l’agenzia di stampa RT, della rete televisiva RIA Novosti finanziata direttamente dal Cremlino e accusata, specialmente in questo periodo storico dilaniato dalla guerra di Vladimir Putin in Ucraina, di divulgare propaganda politica e disinformazione sul conflitto.

Il tweet di RT

Il 26 febbraio RT ha twittato un link ai commenti della NASA sul futuro della cooperazione tra Russia e Stati Uniti nel programma spaziale. Nel riportare la notizia, RT ha aggiunto in calce: “Ground control to Major Tom”, iconico verso di apertura del capolavoro Space Oddity.

Non è ben chiaro se l’agenzia russa di stampa stesse in un certo senso ironizzando sull’argomento o se intendesse realmente rendere omaggio al Duca Bianco. Di fatto, il 26 febbraio il conflitto in Ucraina era già iniziato, per questo quel tweet non è passato inosservato. A notarlo è stato soprattutto Duncan Jones, che in un tweet ha risposto a RT proponendo un altro brano, decisamente più in linea con ciò che sta accadendo in Europa.

Il figlio di David Bowie contro i media russi

La risposta del figlio di David Bowie contro i media russi non si è lasciata attendere. Duncan Jones ha replicato al tweet di RT commentando: “Avete sbagliato canzone” e proponendo, con uno screenshot, il testo di un altro capolavoro. Heroes.

“Io posso ricordare in piedi, vicino al muro. E le pistole, sparate sopra le nostre teste. E ci siamo baciati, come se niente potesse cadere. E la vergogna, era dall’altra parte. Oh possiamo batterli, per sempre. Allora potremmo essere eroi, solo per un giorno”.

David Bowie scrisse e incise Heroes a Berlino nel 1977, e lo sfondo del testo è proprio il muro che in quel tempo era una delle tante conseguenze della guerra fredda. Così il figlio di David Bowie, contro i media russi, ricorda la tragedia che il cantautore incontrò quando si trovava in Germania e invita RT a non utilizzare a caso i testi di suo padre.