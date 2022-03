L’OEM cinese sta per lanciare il nuovo Huawei Nova 9 SE, un device di fascia media che arriverà anche in Europa, tra l’altro il primo di questa categoria con fotocamera posteriore da 108MP (cosa che non ci era mai capitato di vedere per quanto concerne la fascia in questione). Come riportato da ‘winfuture.de‘, il device integrerà un pannello LCD da 6.78 pollici con risoluzione di 2388 x 1080 pixel perforato in alto al centro per contenere la fotocamera frontale da 16MP. Il Huawei Nova 9 SE integrerà sul retro anche un sensore ultra-grandangolare da 8MP ed altre due fotocamere da 2MP (probabilmente una di profondità e l’altra per gli scatti macro).

Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 665 di Qualcomm con GPU Adreno 610 (mancherà il supporto alle reti 5G, come disposto dall’embargo americano nei confronti del produttore cinese). Il Huawei Nova 9 SE includerà 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile tramite microSD). Ci saranno l’NFC, il lettore di impronte digitali incastonato nel tasto di accensione, una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida tramite USB-C, il tutto gestito da EMUI 12 con Android 11 (senza servizi Google, per via del ban USA). Il telefono ha tanta sostanza, qualche carenza, ma comunque una fotocamera capace di catturare scatti importanti (un aspetto di un certo peso, che sicuramente gli conferirà un appeal di rilievo).

Il Huawei Nova 9 SE dovrebbe arrivare in Europa ad un prezzo compreso tra i 250 ed i 280 euro. A voi un device di fascia media con queste caratteristiche potrebbe interessare (chiaramente tenendo presente che a bordo mancano i servizi Google e che non c’è neanche il supporto al 5G)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

