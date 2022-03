Il Huawei Nova 9 SE adesso è disponibile in Europa, con alcune promozioni attive pure per l’Italia. Il dispositivo include uno schermo TFT LCD da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 680 (octa-core, 4 Cortex-A73 @2,4GHz + 4 Cortex-A53 @ 1,9GHz) con GPU Adreno 610, 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il device presenta una fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP (apertura f/1.9), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale ha un unico sensore da 16MP (apertura f/2.2).

Il Huawei Nova 9 SE include le connettività dualSIM, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band, USB-C, USB 2.0, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo e QZSS. La batteria ha una capacità di 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge a 66W. A bordo è presente EMUI 12, ma senza i servizi Google (il ban USA ancora si fa sentire sul produttore cinese, come potete vedere). Le dimensioni generali ammontano a 164,64 x 75,55 x 7,94 mm, distribuite in un peso di 191 gr.

Il telefono è disponibile nelle colorazioni azzurro, nero e bianco. In Italia lo smartphone costa più dei 349 euro spagnoli, ma anche accompagnato da un bundle molto interessante: 6 mesi di garanzia aggiuntivi (per un totale di 2 anni e mezzo) e le cuffie wireless Huawei Freebuds 4i. Il prezzo è di 417,89 euro, con le spedizioni che partiranno mercoledì 30 marzo (dovrete attendere ben poco). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

