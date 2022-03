Il Huawei Nova 9 SE è arrivato ufficialmente in alcuni mercati asiatici selezionati, ma sembra essere sul punto di arrivare anche in Europa, nel territorio spagnolo (il telefono è da poco comparso nel sito della relativa divisione). Il dispositivo dovrebbe essere lanciato al prezzo di 349 euro, con un taglio di 50 euro per tutti gli utenti che decideranno di lasciare un deposito di 10 euro fino al 27 marzo.

Il Huawei Nova 9 SE monterà uno schermo TFT LCD da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ (2388 x 1080 pixel), frequenza di refresh rate a 90Hz, il processore Snapdragon 680 con scheda grafica Adreno 610, 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Sarà presente EMUI 12 per la parte software (non i servizi Google per via dell’embargo di cui tutti ormai sappiamo fin troppo bene), come pure il supporto dualSIM, il GPS con AGPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, USB 2.0 e Bluetooth 5.0. La batteria avrà una capacità di 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 108MP (1/1.56″, apertura f/1.9), un ultra-wide da 8MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed uno macro, sempre da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.2).

Le dimensioni generali ammontano a 164,64 x 75,55 x 7,94 mm, distribuite in un peso di 191 gr. Non sappiamo dirvi quando il Huawei Nova 9 SE arriverà in Italia, anche se è probabile il telefono faccia il proprio debutto nel nostro mercato quanto prima, forse al prezzo previsto anche per il territorio spagnolo. Potrebbe interessarvi in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com