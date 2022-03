Frida è l’astro nascente del mondo musicale italiano. Figlia di PETRA MAGONI, cantante unica per il suo approccio, e del pianista Stefano Bollani, ha deciso di prendere il cognome da entrambi: FRIDA BOLLANI MAGONI. Di lei si sta occupando Petra e sono venute insieme al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Petra ha portato uno dei suoi tanti progetti: Musica in Bianco e Nero col pianista Andrea Dindo, con cui fa musiche di Kurt Weill e Gershwin. Ricordo che lei ha in essere vari progetti musicali, tra cui Musica Nuda con Ferruccio Spinetti e uno dedicato a David Bowie col trombettista Paolo Fresu. Frida invece si è esibita con Jimmy Brixton e con Tao. Poi, mamma e figlia insieme, hanno eseguito “Cosa sono le nuvole”, brano scritto da Domenico Modugno con Pierpaolo Pasolini. Poi “Perfect Day” di Lou Reed e una particolare versione di “Smoke on the water” dei Deep Purple, dove il piano di Frida ha sostituito egregiamente la chitarra di Ritchie Blackmore.

Adesso Petra e Frida sono in giro per l’Europa con destinazione finale Londra. Non so quando rientreranno in Italia. Per questo ho premuto per averle nel mio programma prima che partissero.

