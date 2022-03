Serata movimentata per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2022. Nonostante la matrona della casa sia stata eliminata, ieri sera durante la puntata si è tornati a parlare di lei per via di quello che trovato arrivata fuori dalla casa ma anche per quello che ha lasciato dentro, specie nel momento in cui è arrivata l’eliminazione.

Katia Ricciarelli si è detta sconvolta dal fatto che fuori dalla casa le abbiano messo delle etichette come razzista, omofoba e maleducata visto che lei non ci si rispecchia minimamente e, nonostante tutto, ha continuato ad inveire contro le sue ‘nemiche’ nella casa a cominciare da chi non si è alzato per salutarla (vedi le sorelle Selassiè e Miriana Trevisan).

Alfonso Signorini si è subito schierato dalla parte di Katia Ricciarelli, lo ha fatto nel momento dell’eliminazione dando alle tre delle scostumate senza diritto di replica, e anche ieri sera quando è stata Manila ad asfaltare l’ex concorrente. La Ricciarelli ha fatto presente che solo Soleil, Davide e pochi altri si occupavano di lei continuando a chiederle se avesse bisogno di qualcosa o altro lasciando intendere che la sua idea di rispetto forse è un po’ troppo legata alla voglia di essere servita.

Proprio su questo punto, il rispetto, è intervenuta anche Manila. L’ex Miss Italia era una di quelle concorrenti che non si è alzata per salutare la Ricciarelli dopo l’eliminazione, salvo poi cambiare idea su invito del conduttore. Ieri sera, però, non ha perso occasione di chiarire che il rispetto deve essere reciproco e non unilaterale.

A quel punto Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2022 non è riuscita nemmeno a replicare visto che il pubblico ha subito applaudito alle parole di Manila. Riuscirà Alfonso Signorini ha far cambiare idea al pubblico con la sua insistenza?