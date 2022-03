L’app Instagram per iPad è destinata ad essere solo un miraggio? In effetti, un’applicazione ottimizzata per questo genere di dispositivi, che sappiamo includere uno schermo decisamente più grande rispetto a quelli di qualsiasi smartphone, dovrebbe essere implementata a rigor di logica, piuttosto che accontentarsi di una versione per smartphone che poco ha a che fare con gli iPad. Lo YouTuber Mark Brownlee ha deciso di alzare la voce per lamentarsi della situazione, e precisando che nel 2022 è impensabile che ancora manchi un’app Instagram per iPad.

The year is 2022 and there's still no proper Instagram app for iPad — Marques Brownlee (@MKBHD) February 27, 2022

La presa di posizione di Brownlee, che è tra i personaggi più di spicco nel mondo high-tech, non è passata inosservata, tanto che Adam Mosseri, l’uomo capo del social delle foto, si è sentito in dovere di intervenire a propria volta, fornendo una spiegazione al caso. Mosseri ha fatto sapere, senza troppi giri di parole, che l’implementazione di un’app Instagram per iPad non è una priorità (non è la prima volta che si esprime in questi termini, tra le altre cose), anche perché gli utenti che utilizzano il social dal dispositivo della mela morsicata non sono così tanti (non quanti ne servirebbero per far ricredere il team di sviluppo).

L’uomo non ha comunque voluto definitivamente chiudere le porte alla possibilità che in futuro un’applicazione del genere possa essere sviluppata, probabilmente quando la concentrazione di tempo e risorse si sposterà altrove rispetto a quelli che sono i fronti attuali (tra cui, forse, lo sviluppo degli abbonamenti ai singoli influencer e creator, per cui ricordiamo essere pure partiti i test da gennaio in poi). Non conosciamo le dinamiche interne alla società, che, da grande realtà qual’è, potrebbe anche compiere questo sforzo, prima o poi dimostrando attaccamento alla causa e ponendo al servizio degli utenti, anche se in questo caso in minoranza.

