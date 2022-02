Ho sempre amato MANELA VILLA, come persona prima che come cantante. Dal padre Claudio ha preso la voce, però lei è andata oltre. Ha scritto libri, interpretato ruoli come attrice in teatro… anche se in televisione le chiedono solo del padre e di tutte le vicissitudini che ha passato per veder riconosciuto il suo cognome.

Mi aveva mandato un brano particolare, dove non cantava con l’estensione vocale che natura le ha dato, ma una sorta di racconto deciso, contro la violenza sulle donne. Sono rimasto sorpreso, soprattutto quando mi ha detto che l’aveva scritto lei. L’ho incoraggiata e finalmente “Se io fossi un uomo” è uscito. Così mi sono collegato con lei durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera.

Goditi questa conversazione con una ragazza splendida e il videoclip del suo brano.

Ecco un breve comunicato

Se fossi un uomo il nuovo singolo di Manuela Villa prodotto da Kicco Music e distribuito da Believedigital. Un testo forte senza veli dove le paure si fanno da parte scritto da Manuela Villa, mixato da Ivo Parlati con gli arrangiamenti di Enzino Borghesi.

“Se fossi un uomo è un messaggio indirizzato agli uomini ma anche alle donne. Agli uomini per far capire quanto poco basta per essere grandi ai nostri occhi, alle donne per ribadire che non bisogna restare in silenzio di fronte a qualsiasi tipo di violenza fosse anche solo quella verbale. Nessuno ha il diritto di annullare l’altro ed ognuno di noi deve combattere fino all’ultimo respiro per la propria libertà e per quella degli altri. Siamo circondati da storie piene di violenza, maltrattamenti e morte. Basta! Abbiamo il dovere di Indignarci sempre perché il “tanto a me non capita” può capitare. Facciamo dunque in modo che tutto questo non diventi giorno dopo giorno una squallida consuetudine.”

Il video, diretto da Claudia Gatti e prodotto dalla Starlex Production srl, è stato girato a Nettuno, mentre il brano è stato registrato alla Rav Oro di Formello Accademia Bottega del Suono di Marcello Cirillo.

Regia Claudia Gatti

Organizzatore di produzione Benedetta Pontellini

Edizione Stefania Rizzo

Fotografia Aurora Sanna

Operatore Caterina Rizzi

Scenografia Flaminia Gaetani

Mastering Marco Massimi

Attori: Giorgio Vettori

Si ringrazia Comune di Nettuno Ass. Maddalena Noce Ass. Alessandro Mauro

