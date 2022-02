Nelle parole di Charles R. Cross, autore della biografia Heavier Than Heaven, il matrimonio di Kurt Cobain si è svolto nelle corde del punk rock. A Waikiki Beach, nelle Hawaii, i due convolano a nozze il 24 febbraio 1992 in una cerimonia tutt’altro che convenzionale. Lui indossa un pigiama di flanella, lei un abito in raso e pizzo riciclato, appartenuto in precedenza a Frances Farmer, attrice di Seattle e musa ispiratrice di Kurt. Sì, perché la storia ci ricorda che Frances subì il fascino ma anche le distorsioni di Hollywood, il mondo che riconosceva la sua bellezza e poco il suo talento.

All’attrice di cui sopra dobbiamo Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle e il nome della figlia di Kurt e Courtney Frances Bean. Al matrimonio di Kurt Cobain e la sua sposa, quel giorno, ci sono soltanto otto invitati tra cui il batterista dei Nirvana Dave Grohl. “Erano due persone che si amavano”, racconta Cross per difendere quanto si dice intorno alla coppia, specialmente dopo la morte di Kurt. Si amano, quindi, e per questo scelsero di sposarsi.

Di scelta si può parlare anche per Courtney Love, che nel 1991 scopre che il suo fidanzato, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, è in compagnia di un’altra donna nella stessa sera in cui i Nirvana suonano al Metro di Chicago. Lei si precipita in quel locale. Non è la prima volta in cui Kurt e Courtney si incontrano, ma quella sera sarà decisiva. Poche ore dopo, lei siede sulle ginocchia di lui. Dai loro occhi azzurri volano fulmini, e l’amore è scoccato.

Il resto è ciò che riempirà le pagine di Vanity Fair e le bocche di ognuno dopo quel maledetto 5 aprile 1994, quando il matrimonio di Kurt Cobain finisce con un colpo di fucile. L’eroina, gli interessi, la manipolazione, cose che ancora oggi rendono difficile la digestione della storia dei Nirvana.