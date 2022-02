Se siete alla ricerca di uno smartwatch perfetto e completo di funzionalità, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta del Huawei Watch GT 3 (con cassa da 46mm) e nel colore Black, messo in promozione dallo store di Huawei fino al prossimo 28 febbraio. Questo fantastico orologio è disponibile in sconto, non solo con la promo che vige attualmente, ma applicando anche un ulteriore coupon del 10%, da inserire nel carrello al momento del check-out. Il costo di partenza è di 249,00 euro, ma con lo sconto di 50,00 euro e il buono aggiuntivo del 10%, il prezzo finale è di soli 179,10 euro. Il wearable è un orologio smart di fascia alta che è stato presentato in Italia lo scorso mese di ottobre. Andiamo a vedere insieme quali sono le sue principali caratteristiche tecniche.

Iniziamo col dire che il Huawei Watch GT 3 sfoggia un display AMOLED di forma circolare da 1,43 pollici di diametro ed è dotato di una corona girevole e di un’autonomia dichiarata di 14 giorni di utilizzo tipico con supporto alla ricarica wireless rapida. Oltre 100 sono le modalità sportive (di cui 18 di livello professionale) che rendono il dispositivo molto versatile. Un perfetto coach per correre, in grado di valutare le capacità motorie e, al di là del proprio livello principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per la corsa quotidiana. L’orologio, inoltre, è resistente all’acqua fino a 5ATM, rileva e monitora la frequenza cardiaca, i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) 24 ore su 24, i livelli di stress ed il ciclo mestruale.

Il Huawei Watch GT 3 è, dunque, un perfetto orologio intelligente che rientra nella fantastica promozione del produttore cinese e disponibile, da 46mm di diametro nella variante Active Black Fluoroelastomer, in offerta a soli 199,00 euro: applicando il coupon A21FEB10P, si potrà ottenere un ulteriore sconto del 10% da inserire nel carrello prima del pagamento portando il prezzo finale a 179,10 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare e da prendere a volo, dato che tale promozione scadrà lunedì 28 febbraio 2022, salvo ovviamente esaurimento scorte.

