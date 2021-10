Nella giornata di ieri, giovedì 21 ottobre, il colosso cinese ha presentato due interessanti smartwatch: il Huawei Watch GT 3 e il Watch Fit Mini. Per chi ancora non li conoscesse, vediamo insieme le loro principali caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda il GT 3, il dispositivo giunge in due diversi formati, precisamente uno da 46mm e l’altro da 42mm. Si può scegliere, inoltre, una cassa argentata e una dorata, oltre a vari cinturini in pelle nera, bianca oppure marrone, in maglia dorata o in acciaio inox. Insomma, risulta perfetto sia per le donne che per gli uomini.

Il Huawei Watch GT 3, con cassa da 46mm, sfoggia un display AMOLED da 1,43 pollici e dotato di funzionalità Always-on, mentre il modello da 42mm adotta uno schermo da 1,32 pollici. Entrambe le varianti, in termini di caratteristiche hardware, non mostrano differenze. Il wearable in questione è capace di monitorare il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, i livelli di stress e tiene anche traccia del ciclo mestruale per la salute delle donne. Le misurazioni si presentano più precise grazie alla funzione TruSeen 5.0+, in grado di rilevare, oltre al battito, anche un segnale GPS più attendibile. Lo smartwatch possiede anche la funzione Al Running Coach, capace di elargire un piano settimanale di allenamento personalizzato.

Anche la batteria ottiene un punto a favore grazie ad un’autonomia pari a 14 giorni per il modello da 46mm e di 7 giorni per il 42mm. A cambiare è anche il prezzo tra le due varianti, infatti: il Huawei Watch GT 3 si potrà preordinare fino all’8 novembre sul Huawei Store ed occorrono 249 euro per il modello Active da 46mm, 269 euro per il Classic e 299 euro per la versione Elite. Quanto al modello da 42mm, serviranno 229 euro per l’Active, 249 euro per l’Elegant White Leather e 279 euro per l’Elegant Stainless Milanese.

In merito, invece, al Watch Fit Mini, il device sfoggia uno schermo AMOLED rettangolare da 1,47 pollici. La sua forza è nell’autonomia: infatti, può durare fino a 14 giorni di utilizzo medio e 10 giorni di uso intenso. L’indossabile garantisce anche il monitoraggio SpO2 e quello del sonno, il controllo della frequenza cardiaca, tiene traccia del benessere delle donne e offre 96 diverse modalità di allenamento. Anch’esso è disponibile in preordine su Huwaei Store al prezzo di 99 euro.