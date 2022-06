Quest’oggi, lunedì 13 giugno, è iniziata una nuova settimana e con essa hanno preso il via anche tante offerte su Amazon riguardanti diversi dispositivi del marchio Huawei. In modo particolare, in questo articolo, andremo a parlare dell’ottimo smartwatch di fascia alta Huawei Watch GT 3, con cassa da 46mm, in super sconto del 24%. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce , con il fantastico ed elegante colore Stainless, all’imperdibile prezzo di 249,90 euro (invece di 329 euro di listino) e con disponibilità immediata. Questo super dispositivo da polso non solo vi consente di gestire in modo smart i vostri impegni e le notifiche in arrivo dal vostro telefono, ma funge anche da perfetto personal coach in palestra e registra le informazioni maggiormente indispensabili sulla vostra salute. A questo punto, andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche dell’orologio intelligente di fascia alta del produttore cinese.

Il Huawei Watch GT 3 sfoggia un display AMOLED da 1,43 pollici di forma circolare ad elevata risoluzione, con una buona illuminazione e con comandi touch; sul retro si trova il sensore HR che registra la frequenza cardiaca (sia riposo che sotto sforzo) ed il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) 24 ore su 24. Il dispositivo è alimentato da un’ottima batteria di lunga durata che assicura un’autonomia fino a 14 giorni, con una singola ricarica, che vi permette di essere sempre pronti a tracciare ogni allenamento e monitorare il vostro stato di salute. Il wearable supporta anche la ricarica wireless, quindi si può utilizzare lo smartphone per una ricarica inversa qualora dovesse dimenticarvi il caricabatterie.

Il Huawei Watch GT 3, oggi il super offerta su Amazon al prezzo di 249,90 euro, supporta oltre 100 modalità di sport come corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto della corda e sci; potrete utilizzare lo smartwatch anche per riprodurre musica, telefonare con il vostro orologio, connettervi al tuo smartphone tramite Bluetooth, ricevere, rifiutare o silenziare le chiamate e controllare la cronologia direttamente sul quadrante del tuo smartwatch. Inoltre, questo orologio è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

