In queste domenica 20 febbraio non funziona Roblox e, a dire la verità, le prime difficoltà si sono manifestate nella giornata di ieri con centinaia e centinaia di segnalazioni di utenti lasciati fuori dalla piattaforma di gaming. A distanza di circa 24 ore, i malfunzionamenti permangono e sembrerebbero per nulla risolti.

Cosa succede più esattamente? Se non funziona Roblox anche oggi, le tipologie di problemi registrate dagli utenti sono diverse. C’è chi lamenta l’impossibilità di autenticarsi a monte, chi (pur riuscendo ad accedere) non riesce ad avere una normale esperienza di gioco. Tra i casi particolari, pure molto frequenti in queste ore, molti riguardano i Robux ossia la moneta virtuale utilizzata proprio in Roblox. Questi ultimi non riescono ad essere riscattati anche dopo un recente acquisto e quindi non sono utili per acquistare oggetti in game.

Considerando il prolungarsi dei problemi da ore, è giusto approfondire il perché non funziona Roblox oggi, grazie alle informazioni ufficiali presenti all’interno della pagina dedicata allo stato del servizio. Nella sezione di diagnostica campeggia l’errore di accesso alla piattaforma di gaming e la segnalazione che sono in corso dei lavori per ripristinare la situazione il prima possibile. Peccato, tuttavia, che l’ultimo aggiornamento in proposito sia datato ancora 19 febbraio e non ci siano feedback più recenti. Tutte le anomalie riguardano il sito, la mobile app, la Xbox App e tutte le altre modalità per fruire dei giochi.

Nonostante le molteplici ore di down di Roblox, dai relativi canali social ufficiali non sono giunti chiarimenti sulla gravosa situazione di questo weekend. Ad esempio proprio il profilo Twitter Roblox è fermo all’ultimo cinguettio di più di una decina di ore fa ma che non riguarda in alcun modo il disservizio tanto grave di questi due giorni. La situazione potrebbe anche cambiare nel prosieguo di questa domenica, così come le anomalie potrebbero rientrare.

