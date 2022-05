Si registrano problemi Roblox oggi 4 maggio in Italia e nel resto del mondo. Non un vero e proprio down, a differenza di quanto vi abbiamo riportato un paio di mesi fa con un altro articolo, ma una situazione che va ugualmente monitorata con grande attenzione per non lasciare al caso. Vediamo come stanno le cose, visto che il disservizio di questo mercoledì sembra colpire una piccola percentuale di utenti secondo le informazioni che sono state raccolte fino a questo momento. Del resto, ci sono anche comunicazioni ufficiali del team che dobbiamo per forza di cose prendere in esame.

Le prime informazioni sui problemi Roblox oggi 4 maggio in Italia: login che non funziona ad alcuni

Fondamentalmente, la lettura dei problemi Roblox oggi 4 maggio in Italia è più semplice di quanto si pensi. Il login funziona solo a parte degli utenti, mentre ci sono testimonianze di giocatore che riescono ad entrare all’interno della piattaforma, prima che la piattaforma inviti loro ad accedere nuovamente. A quel punto, inserendo nuovamente le credenziali viene annunciato un errore interno al server. Come se non bastasse, provando anche con il sito appare dapprima il messaggio di errore “impossibile caricare gli amici“, quindi “impossibile caricare le esperienze“.

I problemi Roblox di questo mercoledì sono ufficiali, se non alto perché il team stesso ha confermato il disservizio tramite un post pubblicato nelle ultime ore su Twitter: “Ciao a tutti, siamo consapevoli che alcuni di voi hanno problemi ad accedere a Roblox. Il nostro team ci sta lavorando attivamente. Grazie per la vostra pazienza“. Insomma, la questione va valuta con grande attenzione nel corso delle prossime ore, sperando che il disservizio possa rientrare entro e non oltre il primo pomeriggio.

Del resto, le segnalazioni di chi registra problemi Roblox, con l’accesso che non funziona, sono scattate dalle 8 di questa mattina. A voi come vanno le cose?