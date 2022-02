Il revival di In Treatment non andrà avanti oltre la prima stagione, considerata come la quarta della serie originale. Lo ha confermato il capo dei contenuti di HBO, Casey Bloys, annunciando come la serie con Uzo Aduba sia stata cancellata. Secondo il dirigente, il revival è stato un buon format da sperimentare in pandemia, anche per le sue caratteristiche che lo rendevano idoneo ad una produzione dalle prospettive limitate, ma ora che la macchina produttiva ha ripreso il suo normale ciclo, la serie viene archiviata.

Il revival di In Treatment, secondo Bloys, “era davvero una risposta a quando si parlava della pandemia e di come si gira… che tipo di spettacoli si prestano alla produzione. Poi da quella conversazione sono usciti In Treatment e The White Lotus . E penso che lavorare con Uzo sia stata la cosa più importante, ed è stato fantastico, ma non ho intenzione di continuare a farlo“.

Uzo Aduba ha recitato nel revival di In Treatment nei panni della psicoterapeuta Dr. Brooke Taylor, che ha visto un trio di pazienti a rotazione, con ogni episodio incentrato su una singola sessione di analisi. Anthony Ramos ha interpretato il paziente Eladio, un infermiere domiciliare alle prese con l’insonnia, mentre John Benjamin Hickey ha interpretato il paziente Colin, uno sfacciato dirigente del settore tecnologico appena uscito di prigione, e infine Quintessa Swindell ha interpretato la paziente adolescente Laila, che è stata mandata in terapia da sua nonna dopo aver fatto coming out sulla sua omosessualità. Una quarta serie di episodi ha seguito la storia di Brooke e il suo problema con la sobrietà.

Il revival di In Treatment, considerato la quarta stagione della serie dopo le prime tre guidate da Gabriel Byrne in onda dal 2008 al 2010, ha debuttato lo scorso maggio e ha fruttato ad Aduba una nomination agli Emmy come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

Continua a leggere su optimagazine.com