Dei 25 campioni in gara al Festival di Sanremo 2022, è arrivato ultimo. Non è tanto questo risultato che lo ha aiutato a conquistare i social, quanto la sua reazione condivisa con i follower in tempo reale. Tananai ha 26 anni e ha avuto accesso al Festival in quanto tra i vincitori di Sanremo Giovani, insieme a Yuman e a Matteo Romano.

Dei tre, Tananai si è classificato al secondo posto e, tra tutti gli aspiranti concorrenti giovani del Festival, ha ottenuto un ottimo posizionamento, purtroppo non replicato nella gara dei Campioni. Sesso Occasionale sta esplodendo sui social e su Spotify ma ha atteso la fine della kermesse canora per farsi apprezzare. Così, Tananai è arrivato ultimo a Sanremo ma ha festeggiato lo stesso e sui social ha espresso il suo lato più solare e folle, conquistando apprezzamenti di giorno in giorno.

Tra un’intervista in radio e un’ospitata televisiva, l’ultima da zia Mara a Domenica In la scorsa domenica, la sua canzone ora sta raggiungendo anche l’orecchio di personaggi inaspettati al punto che persino Jovanotti ha avuto modo di ascoltarla ed apprezzarla.

Su Tik Tok e poi su Instagram (tra le storie della sua pagina ufficiale), Jovanotti ha condiviso un video in cui si mette alla prova proprio con Sesso Occasionale, il brano che Tananai ha presentato al Festival. Jovanotti, chitarra tra le braccia, ha intonato alcuni versi del ritornello lasciandosi trascinare dal ritmo del pezzo che al momento non anticipa alcun disco, stando alle informazioni disponibili alla data odierna.

Immediata la condivisione di Tananai, entusiasta quanto incredulo di aver raggiunto con la sua musica anche uno degli artisti più apprezzati in assoluto nella musica italiana. Tra i due uno scambio di condivisioni tra le storie su Instagram e, al momento, nulla di più.

Tananai sarà in concerto nei prossimi mesi. Tre le date annunciate: 16 e 23 maggio al Fabrique di Milano, 18 maggio all’Atlantico di Roma. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne.