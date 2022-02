Il 4 marzo esce il nuovo album di inediti ma ad aprile è atteso al cinema al suo debutto cinematografico alla regia. I prossimi mesi si prospettano ricchi di novità interessanti per Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti che si mette alla prova per la prima volta in un campo diverso da quello musicale.

Recentemente si è esibito in concerto, poi lancerà il nuovo disco di inediti ma negli scorsi mesi ha anche lavorato ad un film per il cinema, che sarà nelle sale alla fine del mese di aprile per tre giorni. Si intitola Sulle Nuvole e il primo film di Tommaso Paradiso alla regia.

Dopo il rilascio di Space Cowboy e l’ascolto delle nuove canzoni, per i fan di Tommaso Paradiso sarà il momento di affollare le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa.

Il trailer ufficiale e alcune nuove immagini di Sulle Nuvole, sono disponibili da qualche ora. La storia è particolarmente intensa e porta sul grande schermo amore e musica. I protagonisti sono Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Nel cast anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso.

Sinossi del film di Tommaso Paradiso

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Per scoprirlo bisognerà recarsi al cinema.