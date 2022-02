Sono stati appena annunciati nuovi concerti di Blanco in estate. Dopo i biglietti letteralmente polverizzati per i primi appuntamenti comunicati, la tournée estiva di Blanco per Blu Celeste si arricchisce e per i fan ci sono nuove disponibilità di biglietti.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood e mentre Brividi viene certificata disco di platino, Blanco aggiunge concerti.

A seguito del sold out di tutte le date precedentemente annunciate, Blanco aggiunge nuovi appuntamenti estivi al tour che segue la pubblicazione del suo primo disco di inediti. Raddoppiano gli appuntamenti a Roma, Catania e Milano.

L’appuntamento a Lucca del 21 luglio cambia location e si sposta al Lucca Summer Festival – Mura Del Castello per consentire l’accesso di una più ampio numero di fan.

Il tour toccherà anche Paestum (SA) (MaCo FESTIVAL – 2 luglio), Ferrara (SUMMER VIBEZ FESTIVAL – 8 luglio), Udine (VILLA MANIN – 15 luglio), nuovamente Roma (raddoppio data al ROCK IN ROMA – 27 luglio), ancora Catania (raddoppio data a VILLA BELLINI – 31 luglio), Olbia (RED VALLEY FESTIVAL – 12 agosto) e di nuovo Milano (raddoppio data all’ IPPODROMO SNAI SAN SIRO – 16 settembre).

I biglietti per le date annunciate oggi saranno disponibili online su TicketOne e TicketMaster da martedì 15 febbraio alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 febbraio alle ore 10.00.

I concerti di Blanco in estate:

Sabato 18 GIUGNO 2022 – LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 – GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 – PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 8 LUGLIO 2022 – FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 9 LUGLIO 2022 – ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 – UDINE, VILLA MANIN NUOVA DATA

Domenica 17 LUGLIO 2022 – L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL – MURA DEL CASTELLO NUOVA LOCATION

Sabato 23 LUGLIO 2022 – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA RADDOPPIO DATA

Giovedì 28 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI RADDOPPIO DATA

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 – MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 – OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO RADDOPPIO DATA

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT