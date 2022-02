Cosa lega Blanco a Fausto Leali? Apparentemente nulla eppure oggi, nel giorno del compleanno di Blanco, Fausto Leali gli fa gli auguri e lui condivide il messaggio via Instagram Story.

Blanco e Fausto Leali non condividono sicuramente le stesse esperienze nel mondo della musica bensì la provenienza: sono entrambi bresciani. E Fausto Leali non fa mistero di apprezzare in modo particolare il suo concittadino, vincitore del Festival di Sanremo quest’anno, in coppia con Mahmood.

Brividi mette a segno un record dietro l’altro e si fa apprezzare, anche da Fausto Leali, un artista che ha fatto la storia della musica italiana e che appartiene ad un’altra generazione. Così, ospite di Serena Bortone, Fausto Leali trova il mondo di spendere qualche parola a favore del suo concittadino.

A Oggi è Un Altro Giorno confessa la sua ammirazione e stima per il cantante e spiega di averlo sentito telefonicamente ma di non averlo ancora incontrato.

Un progetto, questo, che tuttavia si concretizzerà a breve, non appena Blanco tornerà a casa e avrà qualche giorno di riposto dalla frenesia promozionale. Blanco, infatti, in questo momento sta tenendo una serie di interviste post Festival e poi dovrà prepararsi per la performance all’Eurovision Song Contest.

Non è tutto: tra le intenzioni di Leali c’è quella quella di trascorrere del tempo con Blanco, forse per altri progetti?

“Ci siamo sentiti, ci siamo detti che ci troveremo e staremo un po’ insieme, però naturalmente in questo periodo è un molto impegnato; è bresciano come me, non ricordo bene il dialetto ma mi basta un input e parto!”, le parole di Fausto Leali a Oggi è Un Altro Giorno nel giorno del compleanno di Blanco.

Il più giovane artista in gara al Festival di Sanremo 2022 oggi ha compiuto 19 anni.