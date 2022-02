C’è tanto alcol, quella sera, e gli Oasis sono ancora dei giovinastri fuori controllo che potrebbero scatenare risse anche all’interno di una stanza vuota. Questo è ciò che dicono di loro, questo è ciò che gli stess Liam e Noel Gallagher non smentiscono. Nel 1994 la band sta per inaugurare il primo tour fuoriporta, con tanto entusiasmo e ormoni vulcanici. Alan McGee non si fida troppo di loro. Lui è il produttore che li ha scoperti, lui è il personaggio che porta una bomba in giro per l’Europa.

L’8 febbraio 1994 Liam, Noel, Bonehead, Guigsy e McCarroll si fermano in un bar prima di salire sul traghetto che li porterà ad Amsterdam. Guigsy è stato liquidato dal suo datore di lavoro, che gli ha lasciato 5mila sterline in banconote da 15. La band decide di tracannare un po’ di alcol, per cui gli Oasis salgono sul traghetto già carichi. Sulla nave c’è un casinò, ci sono tifosi che stanno andando nella città olandese per assistere ad una partita, e tra questi la situazione è già tesa.

La band acquista altro alcol – Jack Daniel’s e Champagne, spiegheranno nel documentario Supersonic – ma qualcuno sostiene che il loro denaro sia contraffatto. Liam chiede spiegazioni a Guigsy, finanziatore delle libagioni, ma improvvisamente il bassista riceve un pugno da un membro dell’equipaggio. Scoppia il caos, Liam inizia a correre per tutta la nave, entra nel casinò e lancia per aria le fiche mentre dispensa cazzotti a casaccio.

Mentre Noel cerca di fare da mediatore con i poliziotti a bordo, la band viene rinchiusa nella stiva della nave e fatta scendere al porto di Amsterdam. “Alan? Sei seduto? Ho una notizia: siamo stati arrestati“, dice Noel al telefono con McGee. “Illuminante”, dirà quest’ultimo. Gli Oasis vengono trattenuti per una notte intera per poi essere rilasciati l’indomani mattina con un traghetto di ritorno per il Regno Unito. Nessun concerto come spalla dei Verve, nessuno show ad Amsterdam: gli Oasis sono stati espulsi dall’Olanda.