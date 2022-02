Morgan ascolta Mahmood e Blanco con Red Ronnie, in diretta durante la finale del Festival di Sanremo 2022. Nel corso di Let’s Spend Saturday Night Together, Red Ronnie si è collegato con l’amico di vecchia data, Morgan, per sapere cosa ne pensasse delle canzoni in gara quest’anno.

Mahmood e Blanco hanno presentato Brividi, un brano che fin da subito è stato candidato alla vittoria. Ha conquistato critica e pubblico al primo ascolto ma non l’orecchio esperto di Morgan. Invitato da Red Ronnie ad esprimere un parere sul pezzo, Morgan inizialmente ha spiegato di non aver mai ascoltato il brano e di non aver seguito le performance di Mahmood e Blanco al Festival.

Red Ronnie lo ha quindi invitato ad accendere la TV per ascoltare Brividi, versione live, in cuffia.

“Sta bene? Cos’è? Un po’ nevrotica la situazione”, commenta Morgan sin dalle prime note di Mahmood. “Ma sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo?”, si chiede ironicamente, prima di definirli “caricature del canto”.

Se Mahmood e Blanco fossero stati seguiti da lui, gli avrebbe sicuramente tolto tutti quelli che chiama “versi”, preferendo una esecuzione più pulita dal punto di vista canoro.

“Si sono ricordati di far arrivare il tir con l’autotune?”, domanda, e aggiunge: “Hanno scoperto il Fa Minore”.

Morgan apprende da Red Ronnie che proprio Brividi di Mahmood e Blanco potrebbe vincere il Festival 2022 e replica: “Giusto così, altrimenti non sarebbe un Festival di mer*a”. Ma poi aggiunge: “Dai sto scherzando, l’importante è capire che io sono ironico” e si appella al diritto alla satira.