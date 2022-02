Brividi di Mahmood e Blanco è già record: su Spotify è la canzone più ascoltata di sempre in un solo giorno con oltre 3 milioni di ascolti. Sono per l’esattezza 3.384.192 gli stream in 24 ore.

Brividi di Mahmood e Blanco supera il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con Veleno 7 nel 2019. Oggi Brividi è entrata anche nella global chart, alla posizione numero 5. La performance del Festival, eseguita nel corso della prima serata, inoltre, è in tendenza alla posizione numero 1 su YouTube.

Mahmood e Blanco su Brividi

Mahmood e Blanco sono una coppia inedita nel mondo della musica. Due artisti solisti dal grande successo che hanno deciso di unire le forze per la gara dei Campioni.

MAHMOOD di Brividi ha spiegato il significato del testo: “In “Brividi” due ragazzi, appartenenti a due generazioni, amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori – la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova – e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé. La visione romantica (“Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti”) e quella più concreta e passionale (“tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”) dell’amore sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà”.

BLANCO ha invece spiegato cosa rappresenta per lui: “Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. E’ un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento.