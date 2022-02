Martina Pigliapoco è un’eroina dell’arma dei carabinieri, un titolo ottenuto per il merito di aver salvato una vita. La militare sarà ospite al Festival di Sanremo questa sera, giovedì 3 febbraio, in occasione della gara dedicata alle cover e ai duetti.

Chi è Martina Pigliapoco

Martina Pigliapoco è una carabiniera che per il suo gesto eroico è stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’ottobre 2021 ha ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana “per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Era il 4 ottobre 2021 quando alla Stazione dei Carabinieri di San Vito di Cadore (Belluno) arrivò la segnalazione di una tragedia in corso a Perarolo: una donna aveva scavalcato una ringhiera per poi minacciare di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano. Sul posto era intervenuta proprio Martina, che per non spaventare la donna si era messa seduta a debita distanza.

La donna voleva togliersi la vita perché soffocata da difficoltà economiche: “Ha avuto paura di non farcela a pagare tutte le spese di casa”, raccontò la Pigliapoco a Fanpage. L’intervento durò delle ore, con Martina impegnata in un dialogo rassicurante con la signora. Dopo tre ore e mezza, tutto si risolse con un abbraccio liberatorio tra le due donne.

“Spontaneamente ha fatto una telefonata a un suo familiare. Chiuso il telefono è scoppiata a piangere e sono riuscita a fare dei passi verso di lei, finché non le sono arrivata accanto. Le ho preso la mano e l’ho aiutata ad arrampicarsi sul lato sicuro del ponte, all’interno del parapetto”.

Martina Pigliapoco a Sanremo 2022

La sua presenza è stata voluta da Amadeus, che nella conferenza stampa di questa mattina ha sottolineato la volontà di raccontare storie importanti e di coraggio, appoggiato con favore da Claudio Fasulo.

Perché sì, la storia di Martina Pigliapoco è quella del coraggio ma soprattutto dell’umanità che si cela dietro una divisa. L’esito positivo di quell’esperienza, secondo la carabiniera, “è stata una vittoria per entrambe”.