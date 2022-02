Il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus per ringraziarlo dell’omaggio che gli è stato riservato giovedì, in apertura della terza serata dell’edizione 72 del Festival di Sanremo. A sorpresa, durante la conferenza stampa mattutina del 4 febbraio, il conduttore è stato raggiunto da una telefonata dal Quirinale: per questo si è allontanato qualche minuto dal tavolo dell’incontro, per poi comunicare poco dopo di aver avuto una breve e affettuosa conversazione telefonica col Capo dello Stato.

Il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus per congratularsi per il successo del Festival, ma soprattutto per esprimere riconoscenza per l’omaggio che il conduttore ha voluto riservargli nel giorno del suo giuramento per il secondo mandato. La terza serata di Sanremo 2022, infatti, si è aperta con un applauso dell’intero Ariston per il re-insediamento del Presidente, che aveva giurato e tenuto il suo discorso alle Camere nel pomeriggio. L’orchestra del Festival gli aveva dedicato un accenno di Grande Grande Grande, in ricordo, come spiegato da Amadeus, della sua partecipazione da spettatore all’ultimo concerto di Mina alla Bussola di Viareggio, serata a cui aveva assistito con la moglie Marisa e il fratello Piersanti: “Abbiamo saputo che lei, assieme a sua moglie, nel 1978 fu tra i fortunati spettatori dell’ultimo concerto di Mina alla Bussola di Viareggio. Vogliamo dedicarle una canzone che rappresenta bene quello che pensiamo di lei” aveva dichiarato un entusiasta Amadeus prima dell’esecuzione dell’orchestra.

Dopo che il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus, il conduttore ha voluto condividere la notizia e la propria personale emozione con la sala stampa.

Ho ricevuto una telefonata dal Presidente Mattarella, se non avessi visto il prefisso 06 e non mi avessero preannunciato che mi avrebbero passato il Presidente Mattarella, non ci avrei creduto. Una telefonata bellissima: il Presidente ha seguito il Festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso. Gli ho detto che è la sua telefonata che mi commuove. Un omaggio semplice, come nel nostro stile, ma fatto con il cuore: ha ricordato la serata alla Bussola e da grande fan di Mina ha gradito questo omaggio. Lo ringrazio di cuore, questa cosa mi commuove (…) Non la dimenticherò mai, è una cosa che avrei voluto quasi registrarla per conservarla e farla sentire un giorno ai nipoti. È stato emozionante anche il tono d’affetto diretto, di semplicità di questo grande uomo, questo è quello che mi ha emozionato durante la chiamata.

