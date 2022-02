“L’isola regge nel suo centro l’anima come una moneta / che il tempo e il vento pulirono lasciandola pura / come mandorla intatta e agreste tagliata in pelle di zaffiro”: i versi di Pablo Neruda raccontano Capri, la sua magia e la sua forza. Il poeta sudamericano è solo uno dei migliaia di letterati e grandi viaggiatori che hanno sentito la propria anima rapita dall’Isola Blu dell’arcipalago campano.

Tra le maggiori studiose contemporanee della storia letteraria dell’isola va senza dubbio annoverata Stefanie Sonnentag, autrice e storica dell’arte tedesca che da oltre un quarto di secolo si divide tra Napoli e Capri: proprio oggi pomeriggio – 3 febbraio 2022 alle ore 18.00 – verrà presentato in anteprima nazionale, negli spazi del mediastore La Feltrinelli di Napoli (Via Santa Caterina a Chiaja / Piazza dei Martiri) il nuovo libro della Sonnentag, pubblicato per i tipi di Rogiosi Editore e intitolato “Capri e la luce blu”.

La copertina di “Capri e la luce blu” di Stefanie Sonnentag

Il volume, immerso nell’azzurrità delle sue fotografie mozzafiato, è un prezioso lavoro che propone al lettore un inedito e straordinario viaggio alla scoperta dell’isola più celebre al mondo: “Una guida letteraria colta e mai pedante, che offre un sentiero da consumare lentamente, una strada lungo la quale si intrecciano ville e scrittori, alberghi e amori, angoli bruciati dal salmastro e passioni divorate dalla carne, acque turchesi e poesie romantiche” è ciò che scrive del libro della Sonnentag il giornalista Guido Barendson.

Scritto in italiano e tradotto in inglese da Kenneth White, il volume della storica tedesca è arricchito da decine di immagini che raccontano ville meravigliose, panorami, dimore sontuose e vicoli dell’Isola del Sogno. Frutto di una ricerca profonda e puntuale, il libro nasce anche dalla sistematizzazione e dalla consultazione di centinaia di fonti letterarie, di fondi bibliografici e raccolte private, ma anche di anni trascorsi dalla Sonnentag alla scoperta di istituti, biblioteche, archivi e fondazioni che sono uno dei tessuti connettivi dell’Isola più incantata e incantevole del pianeta.