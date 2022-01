Redmi, come sappiamo, è un brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi e la gamma di smartphone si contraddistingue specialmente per un ottimo rapporto qualità/prezzo (di solito fanno parte della fascia di prezzo medio-bassa). Quest’oggi, venerì 21 gennaio, vi indichiamo l’ottima offerta relativa allo Xiaomi Redmi 9A, su Amazon al prezzo di soli 99,99 euro (invece di 104,02 euro di listino), dualSIM ed in due colorazioni: Granite Gray e Sky Blue. Questo modello è un telefono low-cost affidabile, con una super batteria a lunga durata da 5000mAh (typ) e che fa girare alla grande le principali app social, come WhatsApp e quelle del sistema Google. Inoltre, il device sfoggia anche uno schermo molto grande. Andiamo a vedere insieme le altre caratteristiche tecniche.

Lo Xiaomi Redmi 9A presenta un ampio display a goccia HD+ da 6,53 pollici, in grado di consentire agli utenti di leggere facilmente i messaggi che arrivano e anche di gustarsi video sui social o su YouTube. Inoltre, il telefono ha ricevuto anche la certificazione di protezione dalla luce blu, con gli occhi che si stancano meno anche se guardano per tante ore il display. Al di sotto della scocca si trova il chipset MediaTek Helio G25 con 2GB di RAM e 32GB di storage interno. Posteriormente è posta un’unica fotocamera da 13MP, che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, migliora la qualità degli scatti. La selfie camera, invece, integra la modalità ‘Bellezza AI’ e si può sbloccare in un batter d’occhio grazie al Riconoscimento facciale AI (lo smartphone riconosce il vostro viso e si sblocca in un istante).

Insomma, dovreste approfittare della fantastica offerta di oggi su Amazon relativa allo Xiaomi Redmi 9A a soli 99,99 euro, specialmente se siete propensi all’acquisto di un device nuovo e non volete spendere una cifra alta. La disponibilità del prodotto è immediata, venduto da MTS cosulting, ma spedito dall’e-commerce. Se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi.

