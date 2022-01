Nei più grandi successi dei Kiss c’è tutta la storia di una delle realtà più determinanti dell’hard rock. Icone nei costumi e nel live act, i Kiss di Gene Simmons e Paul Stanley ancora oggi rappresentano un punto di riferimento nell’estetica e nello stile. Con ben 24 album alle spalle – 4 dei quali tematici con il nome dei singoli componenti come titolo – la loro ultima release è Monster (2012). Prima che iniziasse la pandemia del Covid-19 i Kiss hanno dato il via all’End Of The Road World Tour, ma l’avanzata ha subito una battuta d’arresto per via dell’emergenza sanitaria. Di fatto, i Kiss non esistono più ma vogliono ritirarsi dalla scena con un ciclo di concerti epici.

Rock And Roll All Nite (1975)

Non ha certo bisogno di presentazioni: Rock And Roll All Nite celebra il rock’n’roll con un taglio semplice fatto di riff, batteria incisiva e un’occhiata al surf rock, il tutto nel perfetto stile dei Kiss.

I Was Made For Lovin’ You (1979)

Dance rock quanto basta per coniugare groove e chitarre distorte, I Was Made For Lovin’ You è in assoluto la canzone più famosa dei Kiss, nonché mai assente dalla scaletta dei concerti.

I Love It Loud (1982)

I Love It Loud è un altro grande classico dei Kiss, grazie al coro da stadio dell’intro e al pattern deciso di batteria, degno delle migliori performance rock-blues dei colleghi Aerosmith.

God Gave Rock And Roll To You II (1991)

Ultima registrazione con il compianto Eric Carr, God Gave Rock And Roll To You II è una cover degli Argent e fa parte della colonna sonora del film Un Mitico Viaggio insieme a brani dei Faith No More e dei King’s X.

Psycho Circus (1998)

Psycho Circus non può mancare tra i più grandi successi dei Kiss_ negli USA è stato al primo posto delle più grandi canzoni rock di tutti i tempi.