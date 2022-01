Presto verrà lanciato anche il medio-gamma OnePlus Nord CE 2, che sappiamo arriverà in Europa con a bordo Android 12. Come riportato da @TechInsiderBlog su Twitter, il device avrà 8GB di RAM e 128GB di storage interno, ed in due varianti cromatiche, vale a dire la più classica Gray Mirror e la più sgargiante Bahama Blue. Potrebbe anche esserci una terza colorazione, che forse arriverà più tardi e magari non per il mercato europeo. @TechInsiderBlog conferma anche l’arrivo del OnePlus 10 Pro, che verrà reso disponibile nelle configurazioni con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e 12GB di RAM con 256GB di storage, e nelle colorazioni Emerald Forest e Volcanic Black (già viste durante la presentazione del dispositivo in Cina).

TechInsider Exclusive:

We obtained retail information of the upcoming OnePlus Products (in Europe).



OnePlus Nord CE 2 5G

8 + 128 GB

Colours: Bahama Blue, Gray Mirror

OnePlus 10 Pro:

12 + 256 GB, 8 + 128 GB

Colours:

Emerald Forest, Volcanic Black

(reference render @heyitsyogesh) pic.twitter.com/UIJDHxq3Mv — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 15, 2022

Detto questo, del OnePlus Nord CE 2 sappiamo che monterà probabilmente uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz e risoluzione FullHD+. Il dispositivo potrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, oltre ad includere una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (la fotocamera frontale avrà un sensore da 16MP integrato in un foro). La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Il medio-gamma sarà presentato probabilmente a febbraio, per poi arrivare sul mercato nelle successive settimane (ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà venduto anche nel nostro mercato, in modo da offrire un’alternativa in più nel segmento medio). Il flagship, invece, dovrebbe vedere la luce per la fine di marzo in Europa. Staremo a vedere se la situazione cambierà da qui ai prossimi giorni, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti che vedete in basso (vi risponderemo nel più breve tempo possibile).

