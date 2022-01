Dopo una settimana intensa di polemiche, scuse e frecciatine, Simona Branchetti asfalta Alberto Matano a Verissimo e infuoca di nuovo il dibattito sui social.

Era il 5 gennaio scorso quando, durante la puntata di Pomeriggio5 News, la padrona di casa ha dato la linea alla sua inviata Ilaria dalle Palle per intervistare Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa nel triestino. In quel momento la conduttrice non ha avuto modo di accorgersi che in realtà l’uomo era già impegnato con l’inviato de La Vita in Diretta e così alla fine della trasmissione è stata travolta dalle polemiche e dalle domande visto che Alberto Matano l’ha accusata di aver ‘scippato’ l’ospite.

Tra i due sembrava ci fosse stato poi un chiarimento lontano dai riflettori almeno fino a che il conduttore di Rai1 non ha rilasciato un’intervista a TvBlog puntando il dito contro la collega e negando ogni tipo di contatto. Oggi a Verissimo, ospite per i 30 anni del Tg5, Simona Branchetti è tornata a parlare delle parole del collega dicendosi dispiaciuta e prendendo un po’ in giro Matano:

“Ci sono rimasta doppiamente male perché Alberto mi ha chiamato per chiarire il sei gennaio e ci siamo salutati in modo cordiale, ma poi il giorno dopo ha affermato che non c’era stato nessun chiarimento. Quindi questa polemica è andata avanti per giorni.. mi avrà chiamato la Befana quel giorno”.

Con ironia Simona Branchetti ha chiuso l’affaire dell’ospite rubato ricordando che quando si tratta di cronaca, come tutti e due sanno bene visto che sono stati anche loro degli inviati, non c’è una prelazione. Alla fine ha concluso rinnovando la sua voglia di pace: “Io gli rinnovo la mia stima, per me pace fatta”. Adesso toccherà a Matano dire di nuovo la sua chiudendo la questione?