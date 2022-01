Sappiamo già che Rock Believer degli Scorpions potrebbe suonare come qualcosa di già sentito, ma la polemica deve spegnersi: questo è il classic rock, e lo vediamo anche nel video-annuncio pubblicato dalla band tedesca in cui gli attempati musicisti mostrano le corna alla videocamera.

Per Klaus Meine e soci è tempo di festeggiamenti: il 2022 è l’anno del 50° anniversario dall’uscita di Lonesome Crow (1972), il primo disco. Proprio per questo gli Scorpions faranno uscire un nuovo album di cui, però, ancora non si hanno notizie. Per rompere l’attesa ecco Rock Believer, titolo che suona come un riassunto di tutta la scena rock degli ultimi 50 anni, appunto, ma che è anche la celebrazione di una carriera che non accenna a fermarsi.

Gli Scorpions sono quelli di Rock You Like A Hurricane, canzone che abbiamo apprezzato anche nella seconda stagione di Stranger Things, ma soprattutto quelli di Wind Of Change, brano che Klaus Meine e soci hanno scritto per celebrare la caduta del muro di Berlino e soprattutto del regime comunista e festeggiare, così, un’Europa di nuovo unita.

Rock Believer degli Scorpions, scandito da riff immortali e muting all’antrace, vanta anche un artwork firmata da Klaus Voormann, che nel 1966 vinse il Grammy nella categoria Best Record Cover per aver ideato la copertina del disco Revolver dei Beatles.

Di seguito il testo e la traduzione di Rock Believer degli Scorpions, il nuovo singolo dall’album in uscita.

[Intro]

I’m a rock believer

[Verse 1]

You start to crawl until you walk

You make a scream and learn to talk

You discover life on every day

From the first day you were born

You walked the lifeline of your own

And always keep the faith

No one can take your dreams away

[Verse 2]

In the ruins

You saw the beauty of it all

Simply a generation

Our followers

But we came back to make you feel

Our love in every song we play

[Chorus]

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

[Verse 3]

We go from here to everywhere

So many moments that we share

Of all the love we give and take

Love came to me so many ways

No matter what song hear

No one can take our dreams away

[Chorus]

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

[Post-Chorus]

Scream, scream, scream (I’m a rock believer)

Scream, scream, scream (I’m a rock believer)

[Bridge]

No one can take our dreams away

No one can take our dreams away

[Chorus]

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

[Post-Chorus]

Scream, scream, scream (I’m a rock believer)

Scream, scream, scream (I’m a rock believer)

Scream, scream, scream (I’m a rock believer)

Scream, scream, scream