Vladimir Luxuria contro Katia Ricciarelli a Pomeriggio5. Anche nella puntata di oggi del programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, la stessa che manda in onda il Grande Fratello Vip, si è tornati a parlare del comportamento di Katia Ricciarelli nella casa dopo l’insensata decisione di renderla nuovamente immune mandando all’aria tutto quello che è il vero sentore popolare, una volta ‘sovrano’, almeno in teoria, in questo tipo di programmi.

Katia Ricciarelli è ancora nella casa ma quello che ha detto rimane e continua a creare polemiche, le stesse che oggi sono arrivate nello studio di Pomeriggio5 a poche ore dalla messa in onda di oggi del Grande Fratello Vip. Intervistata proprio su quello che è successo venerdì e su Katia Ricciarelli, Luxuria non usa mezzi termini: “Non piace, usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e quando Signorini ha parlato e la diretta interessata doveva essere proprio lei, si è talmente inacidita in questo periodo che se beve un bicchiere di latte diventa jogurt”.

Ecco il video del momento:

Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l'opinione di @vladiluxuria: "Usa un linguaggio volgare, omofobo e razzista" pic.twitter.com/XL5uGNsWuH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 10, 2022

L’opinionista ed ex concorrenti di reality ha subito chiarito che nessuno sta obbligando la Ricciarelli a rimanere nella casa e che di sicuro non si tratta di uno scivolone ma di continue offese e di parole che continua ad usare per inveire contro Lulù e altri abitanti della casa, come finirà per lei questa sera?

Luxuria non ha dubbi: “In altre edizioni Katia Ricciarelli sarebbe già stata mandata a casa”. Il vero motivo è l’edizione diversa o forse proprio il timore che si ha nei confronti di un nome come quello di Katia Ricciarelli? Prima o poi Signorini dovrà rispondere a queste polemiche e forse proprio questa sera lo farà durante l’ennesima diretta del programma.