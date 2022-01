I SENTINELLE

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

I SENTINELLE

Giugno – Agosto 2019, Tour clandestino (Tour di esibizioni come artisti di strada con 20 date in Salento)

2019-2020, live locali.

Febbraio 2020, Primo singolo Petali e Chimere per la Giornata mondiale contro il bullismo + Progetto P&C con tour nelle scuole (sensibilizzazione su tema) da Febbraio a Giugno.

Giugno – Agosto 2020, pubblicazione secondo e terzo singolo “Il ballo delle tue volte” e “Shalalà” Novembre 2020, Petali e Chimere si piazza al 2°posto della classifica social e al 13° posto in gara per il contest “Musica contro le Mafie”

2020-2021 scrittura

RednackS

RednakS è un chitarrista e compositore italiano. Nato e cresciuto tra l’ italia e la Tunisia, elementi che hanno delineato il suo carattere e il suo stile musicale, si avvicina alla chitarra all’ eta di 16 anni attraverso diverse influenze musicali che spaziano dalle radici del profondo blues come bb king robert Johnson howlin wolf alla musica acustica fingerstyle come Michael Hedges, Beppe Gambetta, Pierre Bensusan e Tommy emmanuel.

La sua ricerca e sprimentazione musicale lo hanno portato a suonare numerosi generi, come l’ ethno music con i Deers Brothers, band attualmente attiva, al jazz e r&b con i betty Pop, fino ad arrivare alla world music, il genere in cui ha trovato pienamente la sua personalità.

Nel 2019 è uscito il suo album strumentale “pagine del libro delle avventure”, un progetto che racchiude l’ essenza e l’astrazione dei suoi viaggi, che vengono raccontati attraverso le armonie delle sue corde.

Nel 2020 è uscito il suo secondo album “Pangea”, opera che consacra il suo cammino nella world music.

Pangea è una fragranza di aromi musicali.

Sono l’ esatta testimonianza di condivisione sotto diverse forme.

Oltre ogni confine e oltre ogni pregiudizio Pangea unisce i colori dei continenti raccontando le loro tradizioni in forma musicale.

Pangea è stato l’ album vincitore del concorso musicale “new sound of acoustic guitar ” dell’ edizione 2021 organizzato dall’ acoustic guitar village di Cremona, rinomata Kermesse chitarristica.

Il 3 luglio 2021, RednakS ha pubblicato la sua terza opera “Luna: Inno & evocazione”,un’ esternazione intima, romantica e contemplativa del suo rapporto con la luna, sua fonte di ispirazione.

Attraverso un viaggio introspettivo “Luna: inno ed evocazione” racconta la nascita e l’ evoluzione dell’ immaginaria connessione che si cela tra l’ artista e la sua musa.

Luna: inno & evoc

RednakS è un passaggio espressivo che colora, con le sue armonie, il sentiero della vita di coloro che lo ascoltano…

UTO

Vincitori dopo solo un anno di attività del prestigioso premio Arezzo Wave nel 2000, girano nei successivi 4 anni tra i migliori festival e live club italiani, esibendosi da headliner o al fianco di band del calibro di Guano Apes, Blonde Redhead, Marlene Kuntz e Porcupine Tree.

Tra il 2001 e il 2005 hanno pubblicato gli Ep ‘Violapianobar’, ‘Gaffebox’ (d’amore e chimica)’, ‘Food Noir’ (prodotto da Marco Capaccioni e Alberto Brizzi, in quegli anni al lavoro anche con Subsonica e Frankie Hi NRG) e ‘Roxtar’.

Dal 2005 la band resta ferma per 8 anni durante i quali prepara il primo vero album. L’album sarebbe dovuto uscire per un’importante major discografica ma per varie vicissitudini non se ne fece nulla e venne accantonato dalla band stessa. Intanto si fa strada l’idea di un album nuovo e UTO inizia a lavorare su ‘This Is Opera’.

La musica diviene un’unica traccia di 35 minuti composta da Giorgio Speranza in soli 4 giorni e poi rifinita e arrangiata in più tracce in studio col resto della band e con i testi poetici di Fabio Speranza.

Il disco però raggiunge la sua forma definitiva solo dopo l’incontro nel 2017 con Paolo Benvegnù, che si innamora dei testi di Fabio e dell’elegante irruenza del sound di UTO.

Paolo adora i provini di ‘This is Opera’ e decide di produrre il disco portando la band presso gli Studi Jork di Dekani in Slovenia, dove lavorerà con il fonico Michele Pazzaglia.

MANYA

Marina,in arte Manya è una cantautrice di 22 anni salernitana.Scrive e compone al piano le sue canzoni creando uno stile del tutto personale dove però non mancano influenze nu-soul,r&b e jazz.Frequenta il conservatorio di Salerno dove studia Popular Music.Ha iniziato da circa tre anni la collaborazione con Massimiliano D’Alessandro che ha portato alla pubblicazione dei primi singoli in inglese nel 2019 e del conseguente EP ‘M’arina’ nel 2020 oltre alla partecipazione a numerosi live e concerti in giro nel territorio.L’artista attualmente è alla ricerca di nuovi contenuti da proporre,stavolta concentrandosi su un progetto interamente in italiano,infatti con il suo nuovo progetto MANYA ha lanciato il suo primo singolo in italiano a giugno dal titolo ‘Give me all your love’ che anticiperà l’uscita del prossimo disco.

