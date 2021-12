Quali sono le serie tv Prime Video a gennaio 2022? Con l’inizio del nuovo anno, la piattaforma di streaming di Amazon propone interessanti titoli da non perdere, tra produzioni nostrane e internazionali.

Ecco una lista di serie tv Prime Video a gennaio 2022 da vedere.

Si inizia il 17 gennaio con Monterossi, serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi. Fabrizio Bentivoglio interpreta Carlo Monterossi, detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues. Le sue avventure iniziano una sera nella sua bella casa milanese, quando un individuo col volto coperto e una pistola suona alla sua porta. Scampato miracolosamente alla morte, Monterossi comincia così a indagare, anche perché ormai non ha più nulla da perdere.

Gli restano solo l’amato Bob Dylan, l’unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare.

Le novità del mese proseguono con As We See It, disponibile dal 21 gennaio. Serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l’aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d’arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione.

Gli appassionati di anime troveranno The Legend of Vox Machina, in arrivo il 28 gennaio. Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, la serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

Concludiamo il mese con The Vampire Diaries: le prime sette stagioni dell’iconica serie tv, basata sulla saga letteraria, sono disponibili dal 1° gennaio per garantire a tutti i fan una lunga maratona.