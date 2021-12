Il ritorno di The Vampire Diaries è la migliore notizia che i fan potevano trovare sotto l’albero di Natale. Proprio mentre tutti erano alle prese con pranzi e regali, ecco arrivare il grande annuncio: da gennaio il triangolo d’amore che ha visto protagonisti Elena, Damon e Stefan, riprenderà vita. Il prossimo mese di gennaio, su Amazon Prime, sarà disponibile tutta la serie di The Vampire Diaries partendo quindi dall’incontro di Elena e Stefan passando dall’arrivo di Damon e finendo a tutto quello che è successo dopo tra leggende, scontri e trasformazioni.

Le prime sette stagioni di The Vampire Diaries saranno disponibili sulla piattaforma dall’1 gennaio prossimo permettendo così ai fan una vera e propria maratona nell’ultima settimana di vacanza prima del ritorno a scuola.

La notizia oggi ha fatto il giro del web e dei social ottenendo consensi e migliaia di messaggi di fan contenti di poter rivedere una serie cult che non si è conclusa nel migliore dei modi non solo per il finale in sé ma anche per quello che poi è successo alla coppia della serie, quella formata da Nina Dobrev e Ian Somerhalder le cui strade si sono divise nella vita reale rovinando, secondo alcuni, anche quello che poi è successo ai loro personaggi.

Al momento non si parla di revival soprattutto perché in onda c’è ancora The Originals, lo spin-off della serie, in cui le gemelle di Alaric e la figlia di Klaus si sono ritrovate insieme alla scuola dei Salvatore. Cosa succederà adesso? Siamo sicuri che in molti saranno lieti di poter fare questa maratona mentre altri si ritroveranno a scoprire la storia di Elena, Damon e Stefan per la prima volta. L’1 gennaio la serie sarà in grado di finire in trend come ai tempi d’oro?