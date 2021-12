Miriana Trevisan rimane al Grande Fratello Vip 2021. Questo è il responso arrivato nelle ultime ore nonostante il lutto che l’ha colpita. Ieri sera gli autori l’hanno convocata in confessionale per comunicarle la morte dell’amato zio e metterla in contatto con i suoi familiari e a quel punto ha deciso comunque di continuare la sua avventura nella casa.

Uscita dal confessionale, Miriana Trevisan ha comunicato ai ragazzi la notizia sciogliendosi in lacrime, ammettendo di amare molto lo zio e di essere la sua nipote preferita. Nonostante questo, la showgirl ha deciso di continuare a rimanere nella casa parlando di questo suo ultimo anno complicato in cui ha perso il padre, poi la zia e lei stessa ha rischiato di morire.

A quanto pare Miriana Trevisan si è sottoposta ad un intervento molto serio in cui ha rischiato la vita e che ha comportato l’esportazione dell’utero, una questione di cui non ama parlare proprio per non portare dolore e lacrime in questo suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Non c’è bisogno di dire che dopo la sua decisione di ieri sera è scoppiata la polemica. In molti le si sono scagliati contro convinti che non si possa elaborare il lutto in televisione mentre altri hanno fatto notare che altri prima di lei lo hanno fatto a cominciare da Dayane Mello e finendo a Lory del Santo, perché per Miriana Trevisan dovrebbe essere diverso?

Non è la prima volta che Miriana viene presa di mira in questo Grande Fratello Vip 2021 perché in molti l’hanno accusata di giocare con i sentimenti degli altri e di aver illuso prima Nicola e poi Biagio con il quale adesso sembra ci sia un rapporto particolare nonostante l’eliminazione di quest’ultimo. Come finirà il percorso di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021?