Tantissimi sono gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano atteso per stasera e per domani su Canale5. La notte della vigilia di Natale, 24 dicembre, e in replica il giorno di Natale, 25 dicembre, il concerto di Natale torna per supportare importanti cause benefiche a suon di musica.

Venerdì 24 dicembre Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale in Vaticano. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

A fare da cornice è ancora una volta la magica location dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, vestito a tema natalizio per l’evento registrato nelle scorse settimane.

Si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA).

L’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco. Radio R101 sarà la radio ufficiale dell’evento.

Lo spettacolo sarà in replica su Canale 5 alle 13.50 di domani, sabato 25 dicembre.

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI).

La regia dell’evento è affidata a Roberto Cenci, come ormai tradizione.

Gli ospiti del concerto di Natale in Vaticano 2021

2Cellos (Croazia)

Andrea Griminelli (Italia)

Anggun (Indonesia)

Arianna (Italia)

Bugo (Italia)

Enrico Ruggeri (Italia)

Emma Muscat (Malta)

Federico Rossi (Italia)

Francesca Michielin (Italia)

Giò di Tonno (Italia)

Ian Anderson (UK)

Jimmy Sax (Francia)

Rita Pavone (Italia)

Serena Menarini (Italia)

Shaggy (Jamaica)

Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA)

Piccolo Coro le Dolci Note (Italia)