Sono stati annunciati gli ospiti del Capodanno di Rai1 in diretta da Terni. L’evento musicale e televisivo è condotto da Amadeus, anche direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo. Impossibile quindi non attingere al cast di Big del Festival 2022, ma anche di quello in scena nel 2021.

Il concerto di Capodanno Rai a Terni si svolgerà all’interno di un capannone delle acciaierie di Terni. Per il pubblico, la presenza sarà possibile con ingressi contingentati e controlli all’accesso. Sarà obbligatorio essere in possesso del green pass e degli appositi biglietti, la cui vendita è stata interrotta nelle scorse ore.

L’assessore comunale Stefano Fatale aveva infatti già comunicato di essere costretto a sospendere la vendita dei biglietti, decisione condivisa con gli organizzatori dello spettacolo di Terni. Si attendevano aggiornamenti a proposito dei nuovi provvedimenti governativi, giunto solo nel tardo pomeriggio di ieri.

“Per quel che riguarda la presenza di pubblico allo spettacolo organizzato in Acciaieria, continuiamo a lavorare per assicurare la capienza massima, ma non possiamo avere alcun tipo di certezza prima di conoscere le decisioni del Governo annunciate per i prossimi giorni“, le parole del sindaco della città.

Sono sospese, da provvedimento anti-covid, tutti gli eventi e i concerti in piazza fino al 31 gennaio prossimo.



La festa di Capodanno Rai a Terni resta confermata. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai1, anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, realizzata in collaborazione con la Regione Umbria, la Fondazione Carit e il Comune di Terni.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 21.00 circa, dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Gli ospiti del Capodanno Rai a Terni

Tanti amici di Amadeus e della Rai, tanti ospiti italiani dal mondo della musica e dello spettacolo si alterneranno sul palco delle Acciaierie di Terni. Sono attesi live artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo ma anche provenienti dalla scorsa edizione.

Vedremo al concerto di Capodanno Rai a Terni Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio e Clementino. Chi saranno poi Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos.

I più piccoli potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia dei protagonisti della serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends.

Tutti gli ospiti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato che, grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un vivace corpo di ballo, renderanno ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.

Nel corso della serata le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal backstage. Emanuela Aureli guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della regione.