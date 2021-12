Mancano ormai quattro giorni a Natale e la frenesia dei regali aumenta sempre di più. Qualora foste alla ricerca di un fitness tracker ottimo per qualità/prezzo allora siete nel posto giusto. Quest’oggi, martedì 21 dicembre, possiamo indicarvi l’offerta su Amazon relativa alla Xiaomi Redmi Smart Band Pro. L’orologio intelligente è disponibile (in versione italiana) al prezzo di 39,99 euro (invece di 49,99 euro di listino). Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del wearable del produttore cinese. L’indossabile sfoggia un display AMOLED più ampio da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo pari al 66.7% in grado di concedere una perfetta esperienza visiva, con gamma di colori 100% NSTC ed una luminosità regolabile fino ad un massimo di 450 nit, perfettamente visibile anche sotto la luce del sole.

La Xiaomi Redmi Smart Band Pro tiene traccia di oltre 110 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, anche per sport acquatici, sport con palla, sport invernali, ballo e molto altro. Il prodotto è resistente all’acqua fino a 5ATM (50 metri) ed è perfetto per il monitoraggio della salute con il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (il braccialetto vibra per avvisare quando la frequenza cardiaca esce dalla zona sicura), della qualità e ritmo del sonno e del monitoraggio dello di stress. L’orologio aiuta a capire quando eseguire un esercizio di respirazione profonda.

La Xiaomi Redmi Smart Band Pro integra una batteria in polimero agli ioni di litio da 200mAh, la ricarica è magnetica e l’autonomia dura fino a 14 giorni. Il dispositivo sfrutta il Bluetooth 5.0, mentre i sistemi supportati sono Android 6.0 o iOS 10.0 e versioni successive. Insomma, un fitness tracker perfetto per un regalo indovinato, oggi in offerta su Amazon al costo di 39,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce.

