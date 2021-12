Corsa agli ultimi acquisti per le festività di Natale, ormai giunto. Per tanti appassionati di smartwatch, questa tipologia potrebbe essere il regalo perfetto da ricevere. Quest’oggi, lunedì 20 dicembre, vi indichiamo l’imperdibile offerta su Amazon del Garmin Instinct Graphite, disponibile al prezzo di soli 189,62 euro (invece di 299,99 euro di listino) e nella colorazione Grigio (Graphite). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna (assicurata prima di Natale) è del tutto gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, per quanto concerne la politica di reso il periodo di restituzione è esteso per le feste fino al 31 gennaio 2022. A questo punto, non ci resta che dare insieme un’occhiata ai principali dettagli tecnici di questo fantastico sportwatch della società statunitense.

Il Garmin Instinct Graphite utilizza la progettazione basata su standard militari USA810 ed è super resistente agli agenti atmosferici. L’indossabile è ottimo per esplorare il mondo con maggiore precisione grazie al GPS ed ai sensori integrati. Gli amanti dello sport si potranno cimentare in ogni disciplina grazie alle applicazioni per lo sport precaricate. Basta associare lo smartphone compatibile per ricevere le notifiche direttamente al vostro polso. L’orologio mappa, traccia, sincronizza le vostre uscite condividendole con l’app Garmin Connect. Quanto alla batteria, l’autonomia non risulta più un problema: fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico UltraTrac.

Con il Garmin Instinct Graphite, oggi in super offerta su Amazon al costo di 189,62 euro, si può accedere a più sistemi satellitari come GPS, GLONASS e Galileo. Il prodotto dispone di altimetro per i dati di quota, di un barometro per monitorare il meteo, di una bussola elettronica a tre assi e del termometro. L’orologio include un sensore cardio da polso e più di 20 app per lo sport precaricate con piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach. Il Garmin Instinct Graphite è perfetto per il monitoraggio fitness 24 ore su 24 per 7 giorni, rilevando passi, piani di scale, minuti settimanali di attività intensa, Body Battery, stress, monitoraggio del sonno e avvisi di frequenza cardiaca anomala. Inoltre, visualizza email, messaggi di testo e notifiche direttamente sul display.

