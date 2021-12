Tapiro d’oro ai Maneskin a Striscia La Notizia: glielo consegna l’inviato, Valerio Staffelli. La band guidata da Damiano David ha ormai vinto tutto, o quasi. Dal Festival di Sanremo 2021 all’Eurovision Song Contest, tra record e traguardi, mancava solo il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia… ed è arrivato.

In Europa e in America si sono fatti apprezzare trionfando agli MTV EMA e riportando l’Eurovision in Italia, a Torino. Vincono per gli streaming e sono tra le band più ascoltate su Spotify. Si sono esibiti in America e hanno attirato anche l’attenzione di Tiziano Ferro, presente ad un loro spettacolo.

Hanno aperto il concerto dei Rolling Stones e hanno partecipato alle trasmissioni televisive più prestigiose Oltreoceano. Mancava solo lui: il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Così, il TG satirico di Antonio Ricci ha rimediato subito.

Al ritorno del gruppo in Italia, il Tapiro è stato consegnato in 4 riproduzioni nelle mani di ognuno dei componenti del gruppo.

La consegna stasera, lunedì 13 dicembre, nella puntata odierna di Striscia La Notizia ( su Canale 5, dalle ore 20.35). Tra i protagonisti dei servizi, i Måneskin che ricevono quattro tapiri speciali, uno ciascuno, realizzati appositamente dallo scenografo del Tg satirico per festeggiare i componenti del gruppo rock italiano famoso in tutto il mondo.

Valerio Staffelli ne approfitta per un’intervista esclusiva con la band che ha conquistato il mondo partendo dalle strade di Roma.

“Come è stato suonare con i Rolling Stones?”, chiede Staffelli. “Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger gentilissimo”, risponde Damiano.

Più difficile, invece, rispondere alla domanda: “Chi porta i pantaloni nella band?”.

“Ce li scambiamo un po’ tutti”, scherza la bassista Victoria. Ma non hanno intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti: “No, Roma non si abbandona”.