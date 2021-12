Versailles 3 entra ufficialmente nella seconda ed ultima parte di stagione: la programmazione in prima visione assoluta in chiaro su La7 si avvia verso il finale di stagione, con gli ultimi appuntamenti previsti sabato 11 e 18 dicembre in prima serata.

Si tratta delle ultime puntate di Versailles 3 e dell’intera serie, visto che la terza è anche l’ultima stagione di questo sfarzoso e costosissimo dramma in costume francese di Canal+, già diffuso in Italia in anteprima in Italia da Netflix nel 2018 e ora arrivato in chiaro grazie a La7.

Versailles 3 ha debuttato ai primi di dicembre insieme al finale della stagione 2, che a sua volta aveva fatto seguito alla prima: in una programmazione senza soluzione di continuità, infatti, La7 ha deciso di trasmettere tutti e tre i capitoli della saga di Luigi XIV alla corte di Versailles. Il period drama che affronta vari eventi storici dell’epoca dal punto di vista romanzato degli abitanti della residenza reale si conclude con una terza stagione incentrata sulle mire espansionistiche della Francia del Re Sole.

Ecco le trame di Versailles 3 per gli episodi 5, 6, 7 in onda sabato 11 dicembre a partire dalle 21.10, subito dopo In Onda.

Il tanto agognato tocco amorevole di Louis può aiutare la regina malata? Una lama incisa contiene un indizio su chi si è opposto Philippe.

Louis spera che la diplomazia nasconda la sua doppiezza mentre lavora per indebolire Leopold che conquista il severo cardinale Leto.

Louis ha finalmente scoperto l’identità dell’uomo con la maschera di ferro? Il cardinale Leto è ancora determinato a usare le sue conoscenze contro il re.

Versailles 3 torna il 18 dicembre per l’ultimo appuntamento, col finale di stagione costituito dagli episodi 8, 9 e 10. Ecco le trame.

Soffrendo di una crisi di identità, Louis diventa lunatico, incapace di rivelare il motivo. Gli opuscoli di protesta di Jeanne a Parigi portano rappresaglie guidate da Marchal.

La sua determinazione si è rafforzata, Louis è sprezzante del dolore che i suoi piani causeranno agli altri, siano essi Philippe o protestanti di tutte le classi.

Guardando al futuro, il re Luigi XIV cerca di riconnettersi con il suo popolo e riconciliare la sua famiglia.

Gli episodi di Versailles 3, subito dopo la messa in onda, sono disponibili anche in streaming sul sito de La7.

