Prosegue la programmazione di Versailles 3 su La7, con tre nuovi episodi il 4 dicembre dopo che la première di stagione è andata in onda una settimana fa, insieme al finale della seconda.

Come noto Versailles 3 è l’ultima stagione della costosa serie franco-canadese di Canal+ (già disponibile in Italia anche nel catalogo di Netflix), che La7 sta trasmettendo dallo scorso ottobre in prima serata e in prima tv in chiaro, con un appuntamento settimanale ogni sabato. Dopo un capitolo dedicato al cosiddetto “Affare dei Veleni”, che ha plasmato l’intera trama della seconda stagione, l’ultima parte della saga di Luigi XIV nella lussuosa residenza di Versailles vede il Re Sole alle prese con una politica espansionistica aggressiva e senza scrupoli, di cui a fare le spese per prima è la vicina Spagna.

Ecco le trame di Versailles 3 per gli episodi 2, 3 e 4, in onda sabato 4 dicembre su La7 a partire dalle 21.20, dopo una breve anteprima riassuntiva dei precedenti.

C’è molta incertezza mentre Louis negozia con Leopold sulla Spagna, il governatore della Bastiglia ha una notizia triste per Philippe e Sophie sorprende Marchal.

Un tradimento da parte di una delle donne più vicine al re ha conseguenze impreviste, mentre una rivelazione esplicita si traduce in una caduta in disgrazia per un’altra.

In cerca di vendetta, Louis si scaglia contro i ribelli parigini, anche se Philippe chiede una risposta più ragionata.

Versailles 3 sarà in onda su La7, con tre episodi a sera ogni sabato, fino al 18 dicembre, quando sarà trasmesso il finale di stagione che rappresenta anche il finale dell’intera serie. Il sito web de La7 permette di rivedere in streaming gli episodi integrali dopo la messa in onda in chiaro. Versailles è sbarcata per la prima volta in Italia sulla piattaforma on demand Netflix nel 2018.

